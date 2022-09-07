***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060933
BIST
15:003.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 10,73
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:0018,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:0018,0423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:00997,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 997,58
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ORGE
|12,98
|54.115.731
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.917.605
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.144.287
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|165.832.915
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.747.336
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,29
|164.276.627
|% -6,16
|
|ALKA
|66,25
|51.690.094
|% -6,09
|
|YKBNK
|8,11
|5.848.782.764
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,17
|4.848.914.382
|% -2,57
|
|EKGYO
|4,94
|4.514.384.320
|% 9,53
|
|THYAO
|74,05
|3.873.738.821
|% 0,54
|
|SISE
|26,20
|3.369.115.707
|% 2,58
|
|EKGYO
|4,94
|4.514.384.320
|% 9,53
|
|YKBNK
|8,11
|5.848.782.764
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,17
|4.848.914.382
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,46
|2.875.097.028
|% -0,66
|
|VAKBN
|10,81
|2.297.315.253
|% 7,24
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2330
|18,2388
|% 0,02
|
|Euro
|18,0365
|18,0423
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,7686
|20,8728
|% -0,79
|
|Frank
|18,4212
|18,5321
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8378
|4,8620
|% 0,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,51
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-13,00
|
|Tam
|6.758
|6.848
|8,00
|
|Yarım
|3.293
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,05
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-0,27
|
Seans Raporu
15:00
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15:14SANFM
Yüzde 5.07 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 146, 487 adet işlem
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15:13OSMEN
Yüzde 6.02 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 040 adet işlem
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15:12INFO
Yüzde 5.57 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 062, 620 adet işlem
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15:11XU100
Endeks 3, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 60, 668.00 milyon TL de
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15:11BUCIM
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 362, 418 adet işlem