***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060935
BIST
13:383.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 21,52
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:3818,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:3818,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:38999,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,79
|Açılış
|: 999,06
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:36
|ORGE
|12,98
|53.429.361
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|2.294.260
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.597.069
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|84.767.017
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.572.584
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|161.317.184
|% -9,97
|
|VKING
|7,15
|6.571.469
|% -6,41
|
|ISFIN
|8,36
|41.003.252
|% -5,54
|
|SANEL
|10,18
|1.482.715
|% -5,30
|
|YKBNK
|8,16
|4.962.007.408
|% -1,45
|
|AKBNK
|15,59
|4.036.116.206
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,87
|3.407.973.641
|% 7,98
|
|THYAO
|74,05
|3.131.809.052
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,59
|2.410.998.681
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,87
|3.407.973.641
|% 7,98
|
|YKBNK
|8,16
|4.962.007.408
|% -1,45
|
|AKBNK
|15,59
|4.036.116.206
|% 0,13
|
|ISCTR
|10,59
|2.410.998.681
|% 0,57
|
|VAKBN
|10,79
|1.949.913.678
|% 7,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2481
|% 0,08
|
|Euro
|18,0685
|18,0763
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,8755
|20,9802
|% -0,28
|
|Frank
|18,4433
|18,5544
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,88
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,10
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.768
|6.846
|6,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,55
|