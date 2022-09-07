***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060942
BIST
14:153.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,51
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:1518,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:1518,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:15998,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 998,92
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ORGE
|12,98
|53.765.180
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.827.173
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|12.256.561
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|164.360.322
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.672.670
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,22
|45.077.250
|% -7,12
|
|FADE
|9,34
|156.056.823
|% -5,66
|
|VKING
|7,25
|6.674.373
|% -5,10
|
|YKBNK
|8,08
|5.324.012.304
|% -2,42
|
|AKBNK
|15,26
|4.469.729.498
|% -1,99
|
|EKGYO
|4,90
|3.911.991.609
|% 8,65
|
|THYAO
|73,80
|3.393.378.709
|% 0,20
|
|SISE
|26,24
|3.081.415.237
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,90
|3.911.991.609
|% 8,65
|
|YKBNK
|8,08
|5.324.012.304
|% -2,42
|
|AKBNK
|15,26
|4.469.729.498
|% -1,99
|
|ISCTR
|10,47
|2.636.676.074
|% -0,57
|
|VAKBN
|10,75
|2.062.567.215
|% 6,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2283
|18,2434
|% 0,05
|
|Euro
|18,0540
|18,0606
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,7960
|20,9003
|% -0,66
|
|Frank
|18,4372
|18,5483
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,05
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,20
|
|Altın Gr.
|998
|999
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.837
|-5,00
|
|Tam
|6.764
|6.844
|4,00
|
|Yarım
|3.296
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|0,28
|
Seans Raporu
14:13
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14:28EUKYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 121 adet işlem
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14:27INFO
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Endeks 3, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 54, 969.00 milyon TL de
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14:26ZRGYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 093, 355 adet işlem
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14:25RHEAG
Yüzde 6.42 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 802 adet işlem