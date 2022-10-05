***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 15:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067391
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,5922
En Düşük
18,5718
18:0518,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,2305
En Düşük
18,1792
18:051.023,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.023,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,5907
|% -0,20
|
|Euro
|18,1830
|18,1995
|% -0,89
|
|Sterlin
|20,6792
|20,7829
|% -1,46
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.857
|6.931
|-13,00
|
|Yarım
|3.341
|3.388
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|1,49
|