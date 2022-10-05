***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 15:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067393
BIST
13:163.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 14,45
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:1618,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:1618,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:161.021,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.021,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler13:14
|BAGFS
|31,90
|227.042.200
|% 10,00
|
|ORGE
|16,87
|47.047.516
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|204.558.513
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.359.528.369
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|28.250.276
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|123.816.295
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.730.464
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,40
|2.827.767.231
|% -0,35
|
|SASA
|88,05
|2.570.923.356
|% 3,35
|
|ASELS
|32,14
|1.684.564.361
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.359.528.369
|% 9,93
|
|SISE
|29,38
|1.083.060.746
|% -0,27
|
|EKGYO
|4,31
|692.762.037
|% 0,23
|
|ODAS
|7,50
|691.988.304
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,12
|682.615.501
|% -0,25
|
|AKBNK
|12,82
|843.454.650
|% -0,62
|
|KRDMD
|12,80
|799.552.753
|% 0,87
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5889
|% 0,03
|
|Euro
|18,2161
|18,2224
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7820
|20,8863
|% 0,56
|
|Frank
|18,6840
|18,7965
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9296
|4,9544
|% 0,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,58
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.845
|6.901
|-30,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|95,20
|95,20
|0,78
|