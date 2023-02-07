***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:52
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110571
BIST
14:034.630
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -300,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0318,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0320,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0349
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:031.132,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.132,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KONYA
|2.964,50
|91.932.491
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|OYAKC
|24,92
|1.034.901.578
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|116.535.430
|% 9,96
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|AKGRT
|2,88
|48.080.533
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.484.439
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.567.257
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|208.878.370
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.153.164
|% -10,00
|
|THYAO
|130,00
|2.565.824.912
|% -7,08
|
|ASELS
|53,25
|2.208.538.264
|% -9,44
|
|KRDMD
|17,09
|2.033.768.772
|% -3,23
|
|KOZAL
|509,80
|1.413.797.083
|% -2,62
|
|TUPRS
|536,10
|1.388.226.285
|% -7,39
|
|KRDMD
|17,09
|2.033.768.772
|% -3,23
|
|EKGYO
|6,83
|483.407.844
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,35
|524.860.693
|% -5,97
|
|BUCIM
|5,92
|334.052.476
|% 6,09
|
|AKBNK
|15,30
|755.173.495
|% -5,56
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8330
|% 0,04
|
|Euro
|20,1663
|20,1743
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5167
|22,6296
|% -0,21
|
|Frank
|20,2486
|20,3706
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0041
|5,0292
|% 0,03
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
|