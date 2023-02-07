***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2023 13:52
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110579
BIST
13:374.629
En Yüksek
|Değişim
|: -6,12%
|| -301,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:3718,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:3720,1838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0254
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:371.133,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.133,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KONYA
|2.964,50
|90.444.312
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|18.610.865
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.437.813
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|801.359.533
|% 9,97
|
|BTCIM
|35,10
|190.654.109
|% -10,00
|
|TOASO
|141,30
|262.032.860
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.149.423
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.838.518
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.929.868
|% -10,00
|
|THYAO
|128,20
|2.226.643.702
|% -8,36
|
|ASELS
|52,95
|1.836.655.732
|% -9,95
|
|KRDMD
|16,81
|1.818.906.998
|% -4,81
|
|KOZAL
|506,10
|1.211.671.810
|% -3,32
|
|TUPRS
|534,20
|1.193.808.109
|% -7,72
|
|KRDMD
|16,81
|1.818.906.998
|% -4,81
|
|EKGYO
|6,72
|434.186.594
|% -7,57
|
|YKBNK
|8,25
|460.895.297
|% -7,09
|
|BUCIM
|6,07
|256.614.102
|% 8,78
|
|SKBNK
|2,37
|93.771.988
|% -8,49
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8268
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1776
|20,1838
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5243
|22,6373
|% -0,18
|
|Frank
|20,2763
|20,3985
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.667
|7.783
|6,00
|
|Tam
|7.705
|7.755
|-33,00
|
|Yarım
|3.764
|3.795
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,76
|82,76
|1,77
|