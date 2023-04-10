***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 13:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134972
BIST
15:345.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 119,01
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3419,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0348
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3420,9430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0499
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:341.239,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.239,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:32
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.536.803
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.155.913
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.133.384
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.864.522
|% -6,46
|
|AVHOL
|19,57
|101.196.895
|% -6,27
|
|COSMO
|83,40
|5.936.838
|% -5,28
|
|ULUSE
|142,60
|73.984.342
|% -4,81
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.632.865.232
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.169.855.836
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,14
|1.921.524.542
|% 6,73
|
|EREGL
|35,52
|1.708.067.772
|% 1,89
|
|ASTOR
|57,95
|1.455.140.352
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.921.524.542
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,14
|2.169.855.836
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|371.674.593
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.091.653
|% 4,12
|
|YKBNK
|9,91
|608.191.688
|% 2,27
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2665
|19,2773
|% 0,21
|
|Euro
|20,9322
|20,9486
|% -0,21
|
|Sterlin
|23,7661
|23,8853
|% -0,20
|
|Frank
|21,1071
|21,2342
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1204
|5,1461
|% 0,15
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47HEKTS
Yüzde 5.55 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 055, 982 adet işlem
-
15:45PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 388 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 06 artarak (% 2.49 ) 4, 529
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, MARKA, GRNYO, BALAT, AZTEK, AKENR, KAREL, PKART, ZOREN, GESAN
-
15:44
CLEBI, BURCE, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında