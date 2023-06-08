***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 20:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157467
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1762
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2701
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,8931
18:051.457,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.457,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0743
|23,0791
|% -0,76
|
|Euro
|24,9890
|25,2147
|% 1,08
|
|Sterlin
|28,8855
|29,0304
|% 0,15
|
|Frank
|25,5625
|25,7165
|% 0,43
|
|Riyal
|6,1358
|6,1666
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|24,09
|
|Altın Gr.
|1.457
|1.458
|6,74
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.764
|4.853
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.375
|2.423
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|17,98
|18,00
|0,45
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-1,07
|