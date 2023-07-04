***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2023 22:09
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165542
BIST
'
18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -11,39
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
18:0525,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0912
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
18:0528,2850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0243
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
18:051.609,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.610,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9805
|25,9858
|% 0,35
|
|Euro
|28,2531
|28,2850
|% -0,09
|
|Sterlin
|32,9366
|33,1018
|% 0,45
|
|Frank
|28,8439
|29,0177
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9074
|6,9420
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.927
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.610
|9,28
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.182
|5.329
|19,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.665
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,21
|0,12
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|1,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
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17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
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17:59PENGD
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
-
17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem