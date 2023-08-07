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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.08.2023 14:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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yok
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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181466


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  7.401  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 28,60 25.486.977 % 10,00  
ZPT10 53,02 279.191 % 10,00  
AGHOL 167,40 256.482.294 % 9,99  
LUKSK 64,95 29.952.912 % 9,99  
MAALT 720,00 91.919.937 % 9,99  
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16:08 Alış Satış %  
Dolar 26,9916 27,0023 % 0,33  
Euro 29,7096 29,7302 % 0,21  
Sterlin 34,3720 34,5444 % 0,46  
Frank 30,7328 30,9180 % 0,02  
Riyal 7,1746 7,2106 % 0,31  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 -3,96  
Altın Gr. 1.681 1.681 -0,32  
Cumhuriyet 11.311 11.482 63,00  
Tam 11.058 11.141 37,00  
Yarım 5.533 5.596 18,00  
Çeyrek 2.767 2.798 9,00  
Gümüş.Ons 23,52 23,54 -0,10  
Gümüş Gr. 20,36 20,39 -0,08  
B. Petrol 85,59 85,59 -0,65  
Seans Raporu 16:08
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