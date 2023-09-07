***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 15:13
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192569
BIST
'
17:398.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 122,90
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3926,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3928,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:391.655,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.655,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:39
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.297.610
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.369.972
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.426.812
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|770.102.070
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,20
|9.016.944.603
|% 3,75
|
|ISCTR
|24,30
|6.888.157.857
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,56
|6.497.344.783
|% 3,46
|
|ASELS
|42,18
|5.770.525.243
|% 2,43
|
|THYAO
|244,40
|5.104.044.850
|% -0,24
|
|EKGYO
|9,56
|6.497.344.783
|% 3,46
|
|ISCTR
|24,30
|6.888.157.857
|% -1,06
|
|YKBNK
|17,16
|3.957.155.972
|% 1,60
|
|PETKM
|21,18
|4.838.858.951
|% 3,72
|
|ZOREN
|4,87
|1.039.839.119
|% 0,83
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8360
|26,8409
|% 0,09
|
|Euro
|28,7558
|28,7738
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3288
|33,4959
|% -0,30
|
|Frank
|29,8997
|30,0798
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1316
|7,1674
|% 0,07
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|0,95
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,59
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.990
|11.076
|-35,00
|
|Yarım
|5.512
|5.559
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|-0,18
|
Seans Raporu
17:39
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