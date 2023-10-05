***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2023 15:18
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200016
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0529,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1350
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.611,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|23,54
|685.915.888
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|33.065.632
|% 10,00
|
|BANVT
|124,30
|43.394.172
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.283.761
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.183.483
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.118.559
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.166.428
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|236.619.672
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.990.215.667
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.144.773.219
|% 1,26
|
|PETKM
|23,50
|7.258.056.092
|% 6,82
|
|YKBNK
|18,92
|7.193.509.919
|% 4,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.018.482.719
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.835.757.154
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.835.757.154
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.195.362.318
|% 2,75
|
|YKBNK
|18,92
|7.193.509.919
|% 4,82
|
|PETKM
|23,50
|7.258.056.092
|% 6,82
|
|ADESE
|2,47
|654.773.116
|% -5,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5487
|27,5773
|% 0,18
|
|Euro
|29,0694
|29,0983
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,4005
|33,5680
|% 0,18
|
|Frank
|30,0194
|30,2002
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3280
|7,3648
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.862
|10.976
|-26,00
|
|Yarım
|5.448
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.752
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,48
|18,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SKBNK
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17:57MAKIM
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342