***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 14:11
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247542
BIST
'
16:348.898
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:3430,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 30,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:3432,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0961
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:342.001,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,01
|Açılış
|: 2.001,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:32
|SMRTG
|71,55
|1.258.419.188
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.367.062
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|182.733.879
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|145.843.716
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|112.369.895
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,18
|29.253.764
|% -49,59
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|145.045.103
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,25
|6.035.280.763
|% -0,95
|
|EREGL
|45,18
|5.934.530.992
|% 2,22
|
|TUPRS
|155,20
|4.590.439.692
|% 0,45
|
|PETKM
|23,84
|4.447.357.587
|% 1,62
|
|SAHOL
|79,95
|4.037.077.259
|% 3,36
|
|ZOREN
|5,03
|1.479.004.438
|% 0,60
|
|AKFGY
|2,26
|452.889.251
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,68
|318.785.516
|% 1,20
|
|PETKM
|23,84
|4.447.357.587
|% 1,62
|
|ADESE
|2,88
|404.416.360
|% 9,92
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5944
|30,5989
|% 0,15
|
|Euro
|32,9823
|32,9909
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,5399
|38,7332
|% 0,40
|
|Frank
|34,9710
|35,1817
|% -0,07
|
|Riyal
|8,1369
|8,1777
|% 0,16
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,23
|22,26
|% 0,66
|
|Platin
|890,68
|892,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,14
|942,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,21
|79,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,66
|2.034,95
|% 0,66
|