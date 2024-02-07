***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 14:11
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247548
BIST
'
16:358.899
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,41
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:3530,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0461
|Açılış
|: 30,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:3532,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0893
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:352.001,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,75
|Açılış
|: 2.001,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:35
|SMRTG
|71,55
|1.258.501.757
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.439.468
|% 9,99
|
|OBASE
|53,10
|114.798.158
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|145.843.716
|% 9,98
|
|SELGD
|47,84
|7.801.580
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,18
|29.294.264
|% -49,59
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,58
|151.725.668
|% -9,42
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,00
|6.040.351.091
|% -1,03
|
|EREGL
|45,20
|5.942.616.478
|% 2,26
|
|TUPRS
|155,20
|4.612.848.654
|% 0,45
|
|PETKM
|23,88
|4.465.809.274
|% 1,79
|
|SAHOL
|80,05
|4.077.152.497
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,02
|1.481.896.210
|% 0,40
|
|AKFGY
|2,26
|455.503.055
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,67
|319.200.854
|% 0,60
|
|PETKM
|23,88
|4.465.809.274
|% 1,79
|
|ADESE
|2,88
|415.089.798
|% 9,92
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5950
|30,5984
|% 0,15
|
|Euro
|32,9726
|32,9841
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,5531
|38,7464
|% 0,43
|
|Frank
|34,9812
|35,1919
|% -0,04
|
|Riyal
|8,1342
|8,1750
|% 0,13
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,23
|22,26
|% 0,66
|
|Platin
|889,53
|890,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,50
|939,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,23
|79,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,62
|2.034,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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16:50TEKTU
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16:47ESCOM
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16:46IDEAS
Yüzde 8.13 oranında artışla 190.30 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 434 adet işlem