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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

01.07.2023 17:01
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Açıklamalar

 
Ø  İleri Valörlü Kira Sertifikaları İşlemleri: Valör tarihine kadar diğer kira sertifikaları işlemleri arasına dahil edilmez. İleri valörlü satılan kira sertifikaları ise valör tarihine kadar portföy değeri tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. İleri valörlü kira sertifikaları alım ve satım işlemleri ayrı bir Vaad sözleşmesi olarak değerlenir. İşlem tutarları ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir. İleri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem alış ise pozitif (+), satış ise negatif (-) bir değer olarak portföy değeri tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise portföy değeri tablosunda her iki işlem aynı değerde fakat alış işlemi pozitif (+) satış işlemi ise negatif (-) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters işlemle kapatmış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratmayacaktır. İleri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacaktır:
İşlemin Değeri = Vade sonu Değeri /(1+Bileşik Kira Getirisi/100)(vkg/365)
Vade Sonu Değer: Alım satım yapılan kira sertifikalarının nominal değeri
 
          Bileşik kira getirisi: Varsa değerleme gününde BIST'te valör tarihi işlemin valör tarihi ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama kira getiri oranı, yoksa değerleme gününde BIST'te aynı gün valörlü gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama kira getiri oranı, yoksa en son aynı gün valörlü olarak işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama kira getiri oranı, bu da yoksa ihraç tarihindeki bileşik kira getiri oranıdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162810


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Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.123 5.343 19,00  
Çeyrek 2.569 2.671 9,00  
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