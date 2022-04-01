***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.04.2022 15:02
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014984
BIST
14:562.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,13
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5614,6973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0257
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5616,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:56911,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,98
|Açılış
|: 911,75
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ULUSE
|124,60
|4.090.867
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.766.633
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,50
|152.531.064
|% 8,96
|
|YKSLN
|7,81
|116.741.207
|% 8,17
|
|KONKA
|14,08
|80.181.194
|% 7,24
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|ITTFH
|1,36
|47.609.874
|% -6,21
|
|PENTA
|351,70
|66.216.383
|% -6,16
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|AKFGY
|3,15
|23.756.370
|% -5,12
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|THYAO
|32,74
|2.446.804.543
|% 1,49
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,50
|1.726.340.539
|% 6,58
|
|KRDMD
|15,41
|1.627.400.817
|% 0,72
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,35
|1.320.614.805
|% 1,24
|
|KARSN
|5,85
|1.012.523.845
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,15
|693.268.910
|% 1,72
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6930
|14,6973
|% 0,18
|
|Euro
|16,2379
|16,2476
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2417
|19,3382
|% 0,10
|
|Frank
|15,8360
|15,9314
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,19
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,19
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.990
|6.140
|-46,94
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|-22,70
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,90
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
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15:11POLTK
Yüzde 5.95 oranında artışla 607.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 900 adet işlem
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15:10ISFIN
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 108, 011 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 36 artarak (% 1.06 ) 2, 504
-
15:08XU100
Endeks 2, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 27, 158.00 milyon TL de
-
15:08ASUZU
Yüzde 8.56 oranında artışla 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 985 adet işlem