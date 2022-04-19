***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.04.2022 15:38
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021953
BIST
17:152.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,92
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:1514,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:1515,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0520
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:15924,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,13
|Açılış
|: 924,24
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.613.081
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|271.468.174
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,12
|40.550.775
|% 9,04
|
|ISGYO
|11,07
|54.274.822
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.305.939
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.290.484
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.067.546
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.332.864
|% -9,37
|
|GARAN
|14,27
|3.122.941.220
|% -1,04
|
|THYAO
|37,76
|2.644.346.420
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,23
|2.485.652.811
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,25
|2.300.459.697
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,90
|1.985.030.111
|% 1,75
|
|ODAS
|2,50
|1.317.416.424
|% 5,04
|
|TSKB
|2,01
|916.521.710
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,25
|2.300.459.697
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,90
|1.006.106.526
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.405.756.185
|% 2,38
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6643
|14,6668
|% 0,21
|
|Euro
|15,8370
|15,8460
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0138
|19,1092
|% 0,13
|
|Frank
|15,4360
|15,5290
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8993
|3,9189
|% 0,37
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,89
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,29
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:31BJKAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 802, 588 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 46, 900.00 milyon TL de
-
17:29HUNER
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 057, 541 adet işlem
-
17:28ALCAR
Yüzde 4.50 oranında artışla 304.20 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 774 adet işlem
-
17:27KONTR
Yüzde 5.27 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 101 adet işlem