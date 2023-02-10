***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.02.2023 18:30
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112775
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0886
10:421.125,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.125,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8443
|% 0,07
|
|Euro
|20,0972
|20,1064
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6610
|22,7747
|% -0,35
|
|Frank
|20,2923
|20,4145
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,66
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.604
|7.670
|-25,00
|
|Yarım
|3.715
|3.753
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,03
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|2,04
|