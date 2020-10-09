***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2020 19:15
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Müfettiş
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Emel Kızıl Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Süleyman Volkan Doğan Araştırma Uzmanı
Burcu Yılmaz Risk Yönetim Birimi Personeli
Aslı Gürhan Asistan
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Didem Şahin İç Kontrol
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880590
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0840
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2633
18:05487,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,91
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8544
|7,8595
|% -1,06
|
|Euro
|9,2899
|9,2961
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,2155
|10,2668
|% -0,22
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0877
|2,0982
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|35,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|1,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,25
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında