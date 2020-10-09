***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEsra İpek MüfettişBarış Karapınar Fon Hizmet Birimi PersoneliEmel Kızıl Fon Hizmet Birimi PersoneliHande Sakarya Muhasebe ve Operasyon PersoneliSüleyman Volkan Doğan Araştırma UzmanıBurcu Yılmaz Risk Yönetim Birimi PersoneliAslı Gürhan AsistanMeleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim MüdürüSerhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon PersoneliDidem Şahin İç Kontrolhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880590BIST