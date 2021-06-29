***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 11:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Müfettiş
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Emel Kızıl Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Süleyman Volkan Doğan Araştırma Uzmanı
Burcu Yılmaz Risk Yönetim Birimi Personeli
Aslı Gürhan Asistan
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Didem Şahin İç Kontrol
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944751
BIST
13:581.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,40
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:588,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:5810,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:58495,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,19
|Açılış
|: 495,68
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TKURU
|271,00
|2.881.272
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|394.414.536
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.385.080
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.197.228
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.419.689
|% -9,98
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,10
|387.957
|% -8,26
|
|THYAO
|13,41
|714.732.753
|% -3,25
|
|GARAN
|8,17
|584.519.067
|% -0,12
|
|KUTPO
|59,75
|394.414.536
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|367.872.490
|% -1,03
|
|KOZAL
|115,10
|242.387.051
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,92
|367.872.490
|% -1,03
|
|GARAN
|8,17
|584.519.067
|% -0,12
|
|TSKB
|1,26
|84.473.822
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|137.459.411
|% 0,00
|
|THYAO
|13,41
|714.732.753
|% -3,25
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7109
|8,7155
|% 0,37
|
|Euro
|10,3724
|10,3762
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0326
|12,0930
|% 0,06
|
|Frank
|9,4241
|9,4808
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3167
|2,3283
|% 0,29
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.268
|3.352
|-21,90
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-10,59
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-0,31
|