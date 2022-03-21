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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2022 17:58
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Müfettiş
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Emel Kızıl Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Aysun Elik Araştırma Uzmanı
Burcu Yılmaz Risk Yönetim Birimi Personeli
Aslı Güran Asistan
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Didem Şahin İç Kontrol ve MASAK Uyum Görevlisi
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem
Oğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011800


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 261,80 37.026.422 % 10,00  
PENTA 419,20 36.583.151 % 10,00  
OLMK 7,70 1.876.736 % 10,00  
AYEN 13,21 74.375.641 % 9,99  
GZNMI 31,70 60.618.453 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8181 14,8283 % 0,26  
Euro 16,3653 16,3822 % 0,11  
Sterlin 19,5112 19,6090 % 0,41  
Frank 15,8783 15,9740 % 0,43  
Riyal 3,9396 3,9593 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 13,73  
Altın Gr. 921 921 7,15  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 0,29  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,13  
B. Petrol 114 114 6,22  
Seans Raporu 18:05
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