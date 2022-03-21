***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2022 17:58
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Müfettiş
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Emel Kızıl Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Aysun Elik Araştırma Uzmanı
Burcu Yılmaz Risk Yönetim Birimi Personeli
Aslı Güran Asistan
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Didem Şahin İç Kontrol ve MASAK Uyum Görevlisi
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem
Oğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011800
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0387
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0185
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,48
|Açılış
|: 922,41
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.583.151
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.375.641
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.618.453
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.029.551
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,08
|7.007.568
|% -5,99
|
|SILVR
|7,15
|19.383.555
|% -5,55
|
|AVGYO
|2,73
|30.655.013
|% -5,21
|
|DAGHL
|13,23
|3.716.193
|% -4,82
|
|THYAO
|27,90
|2.069.568.362
|% 0,65
|
|KRDMD
|15,01
|1.983.330.998
|% 1,76
|
|EREGL
|36,20
|1.841.112.632
|% 0,11
|
|GARAN
|11,83
|1.572.267.414
|% 0,00
|
|SISE
|14,07
|1.397.714.601
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,33
|522.462.665
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,00
|853.526.579
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|538.806.577
|% 2,28
|
|KRDMD
|15,01
|1.983.330.998
|% 1,76
|
|GARAN
|11,83
|1.572.267.414
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8181
|14,8283
|% 0,26
|
|Euro
|16,3653
|16,3822
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,5112
|19,6090
|% 0,41
|
|Frank
|15,8783
|15,9740
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|13,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,22
|