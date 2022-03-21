***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEsra İpek MüfettişBarış Karapınar Fon Hizmet Birimi PersoneliEmel Kızıl Fon Hizmet Birimi PersoneliHande Sakarya Muhasebe ve Operasyon PersoneliAysun Elik Araştırma UzmanıBurcu Yılmaz Risk Yönetim Birimi PersoneliAslı Güran AsistanMeleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim MüdürüSerhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon PersoneliDidem Şahin İç Kontrol ve MASAK Uyum GörevlisiAkıncan Sunkur Bilgi İşlemOğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011800BIST