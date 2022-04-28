***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 12:24
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
12:342.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,39
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
12:3414,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 14,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
12:3415,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0187
|Açılış
|: 15,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
12:34898,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 898,72
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler12:31
|BOSSA
|44,00
|19.035.993
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|161.231.443
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.398.684
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|113.835.953
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|11.819.284
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|19.916.813
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|BMSCH
|8,03
|27.384.866
|% -6,30
|
|ACSEL
|44,70
|16.320.136
|% -5,74
|
|THYAO
|41,18
|2.712.085.220
|% 1,68
|
|GARAN
|15,07
|1.471.638.501
|% 0,67
|
|SISE
|18,15
|734.833.520
|% 1,85
|
|AKBNK
|9,24
|660.643.941
|% 0,98
|
|EREGL
|34,10
|619.768.107
|% -0,70
|
|ALBRK
|1,23
|322.274.364
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,73
|437.346.607
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,21
|161.231.443
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,07
|600.179.036
|% 2,42
|
|GARAN
|15,07
|1.471.638.501
|% 0,67
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7997
|14,8052
|% -0,02
|
|Euro
|15,5995
|15,6091
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4836
|18,5763
|% -0,20
|
|Frank
|15,1794
|15,2708
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9332
|3,9530
|% -0,06
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|2,19
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,16
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.953
|6.101
|-25,61
|
|Yarım
|2.877
|2.951
|-12,39
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,74
|