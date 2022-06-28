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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.06.2022 16:23
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0 0
BERNARD BARBOUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT VANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039722


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.868.491 % 9,99  
RODRG 22,30 8.488.842 % 9,96  
DOKTA 34,92 6.733.253 % 9,81  
OYAYO 8,53 7.346.424 % 9,50  
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Frank 17,3196 17,4239 % 0,59  
Riyal 4,4276 4,4498 % 0,83  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 2,63  
Altın Gr. 977 977 8,16  
Cumhuriyet 6.526 6.624 31,00  
Tam 6.505 6.607 15,00  
Yarım 3.194 3.231 7,00  
Çeyrek 1.600 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,20 0,03  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 0,09  
B. Petrol 113 113 2,03  
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