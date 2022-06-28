***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2022 16:23
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0 0
BERNARD BARBOUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT VANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039722
BIST
16:132.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,09
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:1316,6569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1310
|Açılış
|: 16,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:1317,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:13976,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,44
|Açılış
|: 976,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.868.491
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.488.842
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,92
|6.733.253
|% 9,81
|
|OYAYO
|8,53
|7.346.424
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SEKUR
|15,55
|94.044.140
|% -6,83
|
|BOSSA
|56,05
|12.392.888
|% -5,00
|
|ESEN
|32,88
|81.892.707
|% -4,64
|
|THYAO
|48,90
|3.825.439.817
|% -1,33
|
|SISE
|21,84
|1.233.751.487
|% 0,83
|
|EREGL
|27,78
|1.089.583.922
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,38
|1.012.455.944
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,97
|876.028.066
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|785.641.017
|% -1,72
|
|ODAS
|3,15
|499.692.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|382.618.726
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|304.912.833
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|731.479.100
|% -0,47
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6166
|16,6532
|% 0,77
|
|Euro
|17,5114
|17,5422
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2873
|20,3890
|% 0,35
|
|Frank
|17,3196
|17,4239
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4276
|4,4498
|% 0,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,16
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|31,00
|
|Tam
|6.505
|6.607
|15,00
|
|Yarım
|3.194
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,03
|