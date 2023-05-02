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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.05.2023 20:08
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Müfettiş
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Emel Kızıl Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Aysun Elik Araştırma Uzmanı
Cansu Ekici Risk Yönetim Birimi Personeli
Aslı Güran Asistan
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Deniz Yılmaz İç Kontrol ve MASAK Uyum Görevlisi
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem
Oğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısı
Gizem Özkanlı Portföy Yöneticisi Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145385


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRTRK 25,74 8.340.120 % 10,00  
ULAS 15,86 12.452.127 % 9,99  
ORCAY 7,60 106.346.269 % 9,99  
AVHOL 17,83 10.017.286 % 9,99  
FENER 56,75 32.526.717 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4527 19,4773 % 0,19  
Euro 21,4416 21,4654 % 0,46  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.016 2.016 33,43  
Altın Gr. 1.260 1.260 20,25  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.172 9.471 118,00  
Yarım 4.450 4.604 44,00  
Çeyrek 2.228 2.295 12,00  
Gümüş.Ons 25,35 25,37 0,36  
Gümüş Gr. 15,82 15,84 0,19  
B. Petrol 75,44 75,44 -3,87  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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