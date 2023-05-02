***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.05.2023 20:08
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Müfettiş
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Emel Kızıl Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Aysun Elik Araştırma Uzmanı
Cansu Ekici Risk Yönetim Birimi Personeli
Aslı Güran Asistan
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Deniz Yılmaz İç Kontrol ve MASAK Uyum Görevlisi
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem
Oğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısı
Gizem Özkanlı Portföy Yöneticisi Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145385
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0974
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.261,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.261,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|33,43
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|20,25
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.172
|9.471
|118,00
|
|Yarım
|4.450
|4.604
|44,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.295
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|0,19
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-3,87
|