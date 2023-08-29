***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEsra İpek Muhasebe ve Fon MüdürüBarış Karapınar Fon Hizmet Birimi PersoneliElif Nur Şentürk Çoban Fon Hizmet Birimi PersoneliHande Sakarya Muhasebe ve Operasyon PersoneliSerhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon PersoneliAysun Elik Araştırma UzmanıGizem Özkanlı Portföy Yöneticisi YardımcısıCansu Ekici Risk Yönetim Birimi PersoneliMeleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim MüdürüDeniz Yılmaz MüfettişCenk Okön İç Kontrol ve MASAK Uyum GörevlisiOğuzhan Işık İç Kontrol Uzman YardımcısıAkıncan Sunkur Bilgi İşlemAslı Güran AsistanPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMurat Vanlı Genel Müdür Portföy Yöneticisi Düzey 3 lisansı:26/09/2005 - Türev Araç Lisansı:03/04/2015 201070-304879Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Düzey 3 lisansı:27/05/2008 - Türev Araç Lisansı:22/01/2010 203265-301490Maruf Ceylan Hisse İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 21.01.2009 - Türev Araçları Lisansı 08.02.2008 203635-300809Buğra Bilgi SGMK İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 28.08.2009 - Türev Araçları Lisansı 10.01.2011 204035-301872Berna Köktener Hisse İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 08.02.2008 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 29.08.2014 202869-701165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190183BIST