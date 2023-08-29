***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.08.2023 12:37
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Muhasebe ve Fon Müdürü
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Elif Nur Şentürk Çoban Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Aysun Elik Araştırma Uzmanı
Gizem Özkanlı Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Cansu Ekici Risk Yönetim Birimi Personeli
Meleknur Feryal Boray Akay Pazarlama ve Satış Birim Müdürü
Deniz Yılmaz Müfettiş
Cenk Okön İç Kontrol ve MASAK Uyum Görevlisi
Oğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısı
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem
Aslı Güran Asistan
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Murat Vanlı Genel Müdür Portföy Yöneticisi Düzey 3 lisansı:26/09/2005 - Türev Araç Lisansı:03/04/2015 201070-304879
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Düzey 3 lisansı:27/05/2008 - Türev Araç Lisansı:22/01/2010 203265-301490
Maruf Ceylan Hisse İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 21.01.2009 - Türev Araçları Lisansı 08.02.2008 203635-300809
Buğra Bilgi SGMK İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 28.08.2009 - Türev Araçları Lisansı 10.01.2011 204035-301872
Berna Köktener Hisse İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 08.02.2008 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 29.08.2014 202869-701165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190183
BIST