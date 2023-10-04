***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 17:57
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Esra İpek Muhasebe ve Fon Müdürü
Barış Karapınar Fon Hizmet Birimi Personeli
Elif Nur Şentürk Çoban Fon Hizmet Birimi Personeli
Hande Sakarya Muhasebe ve Operasyon Personeli
Serhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon Personeli
Aysun Elik Araştırma Uzmanı
Gizem Özkanlı Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Cansu Ekici Risk Yönetim Birimi Personeli
Beliz Göktürk Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Deniz Yılmaz Müfettiş
Cenk Okön İç Kontrol ve MASAK Uyum Görevlisi
Oğuzhan Işık İç Kontrol Uzman Yardımcısı
Akıncan Sunkur Bilgi İşlem Personeli
Aslı Güran Asistan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199652
BIST