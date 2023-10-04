***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEsra İpek Muhasebe ve Fon MüdürüBarış Karapınar Fon Hizmet Birimi PersoneliElif Nur Şentürk Çoban Fon Hizmet Birimi PersoneliHande Sakarya Muhasebe ve Operasyon PersoneliSerhan Kıvanç Muhasebe ve Operasyon PersoneliAysun Elik Araştırma UzmanıGizem Özkanlı Portföy Yöneticisi YardımcısıCansu Ekici Risk Yönetim Birimi PersoneliBeliz Göktürk Pazarlama ve Müşteri İlişkileri YöneticisiDeniz Yılmaz MüfettişCenk Okön İç Kontrol ve MASAK Uyum GörevlisiOğuzhan Işık İç Kontrol Uzman YardımcısıAkıncan Sunkur Bilgi İşlem PersoneliAslı Güran Asistanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199652BIST