***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0 0NABEEL AHMAD Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT VANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0 0Portföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMurat Vanlı Genel Müdür Portföy Yöneticisi Düzey 3 lisansı:26/09/2005 - Türev Araç Lisansı:03/04/2015 201070-304879Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Düzey 3 lisansı:27/05/2008 - Türev Araç Lisansı:22/01/2010 203265-301490Maruf Ceylan Hisse İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 21.01.2009 - Türev Araçları Lisansı 08.02.2008 203635-300809Buğra Bilgi SGMK İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 28.08.2009 - Türev Araçları Lisansı 10.01.2011 204035-301872Kemal İş Hisse İşlemlerinden Sorumlu Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı 24.09.2020 - Türev Araçları Lisansı 24.09.2020 912305-912340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214539BIST