***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.05.2020 17:59
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2020
Karar Sayısı
2020/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843097
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0997
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,22
|Açılış
|: 389,76
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.770.882
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|665.915
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8526
|8,8969
|% 0,85
|
|Frank
|7,3418
|7,3861
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9073
|1,9168
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-18,32
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|12,10
|
|Tam
|2.571
|2.619
|16,40
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|8,00
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-1,27
|