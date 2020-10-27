***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2020 12:15
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
2020/38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884292
BIST
17:061.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:068,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:069,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1422
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:06501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KARTN
|1.498,20
|103.762.053
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.042.754
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.608.444
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|GARAN
|6,86
|953.947.015
|% 1,33
|
|RTALB
|50,75
|879.734.817
|% 2,48
|
|SISE
|6,41
|829.829.060
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,71
|521.030.433
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.455.964
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|470.507.954
|% 1,91
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1911
|% 1,33
|
|Euro
|9,6886
|9,6944
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,6171
|10,6704
|% 1,15
|
|Frank
|8,9754
|9,0294
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 1,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:06
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17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de
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17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
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17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE