***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2021 14:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
2020/27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932285
BIST
14:531.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
14:538,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
14:539,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
14:53468,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,65
|Açılış
|: 468,55
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler14:53
|CMBTN
|259,60
|11.077.349
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.123.606
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.465.765
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.212.053
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.578.946
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.226.845
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,24
|716.763.445
|% 1,69
|
|EREGL
|19,17
|463.870.874
|% 1,21
|
|PETKM
|6,62
|416.322.433
|% 1,53
|
|SASA
|36,84
|355.073.881
|% 1,21
|
|AKBNK
|4,90
|303.990.250
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,11
|220.181.444
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|716.763.445
|% 1,69
|
|PETKM
|6,62
|416.322.433
|% 1,53
|
|AKBNK
|4,90
|303.990.250
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,11
|58.973.482
|% 3,74
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2059
|8,2097
|% 0,26
|
|Euro
|9,9685
|9,9753
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4050
|11,4622
|% 0,18
|
|Frank
|8,9861
|9,0402
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1798
|2,1907
|% 0,11
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,77
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|27,58
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|13,34
|
|Çeyrek
|746
|764
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,94
|