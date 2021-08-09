***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2021 12:19
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
2021/34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955920
BIST
12:251.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:258,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:2510,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0479
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:25485,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,01
|Açılış
|: 485,51
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SELGD
|5,61
|6.515.537
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|22.132.215
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.863.658
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.002.981
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.315.868
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.589.859
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|30.706.245
|% -8,67
|
|DNISI
|12,08
|11.135.581
|% -8,14
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DAGHL
|15,86
|17.900.151
|% -6,98
|
|SISE
|8,28
|647.130.297
|% 3,50
|
|GARAN
|9,30
|482.457.731
|% 0,76
|
|GENIL
|14,18
|465.658.091
|% 9,08
|
|KRDMD
|8,02
|354.192.398
|% 0,25
|
|THYAO
|12,88
|271.236.017
|% 0,39
|
|SISE
|8,28
|647.130.297
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,48
|170.308.473
|% 0,40
|
|GARAN
|9,30
|482.457.731
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,02
|354.192.398
|% 0,25
|
|GENIL
|14,18
|465.658.091
|% 9,08
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6549
|8,6617
|% 0,54
|
|Euro
|10,1694
|10,2026
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,9828
|12,0429
|% 0,56
|
|Frank
|9,4063
|9,4630
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% 0,44
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-20,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-2,95
|
Seans Raporu
12:25
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12:30XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, PETKM, PGSUS
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.26 ) 1, 272
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12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, DAGI, TGSAS, SANKO, IDGYO