***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.03.2022 16:14
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2022
Karar Sayısı
2022/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009517
BIST
16:162.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 20,28
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:1614,7808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0737
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:1616,2769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0674
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2243
16:16938,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -13,75
|Açılış
|: 938,28
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:16
|GRSEL
|10,96
|21.992.939
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.629.409
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|14.224.556
|% 9,05
|
|FORMT
|1,09
|73.833.418
|% 9,00
|
|ALARK
|19,95
|247.336.543
|% 8,13
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,59
|39.469.624
|% -5,58
|
|AKFGY
|2,53
|104.887.203
|% -4,53
|
|IHAAS
|11,40
|4.694.230
|% -3,72
|
|KRDMB
|13,05
|39.128.666
|% -3,69
|
|THYAO
|26,72
|4.791.967.397
|% 3,81
|
|KRDMD
|14,95
|3.692.095.093
|% -2,73
|
|SISE
|13,64
|1.954.977.324
|% 3,65
|
|EREGL
|34,20
|1.425.644.668
|% -1,21
|
|GARAN
|11,75
|1.363.581.910
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,95
|3.692.095.093
|% -2,73
|
|ODAS
|1,54
|310.209.308
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,26
|628.821.327
|% 4,49
|
|THYAO
|26,72
|4.791.967.397
|% 3,81
|
|YKBNK
|3,70
|554.624.775
|% 0,54
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7720
|14,7808
|% -0,50
|
|Euro
|16,2540
|16,2769
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,3261
|19,4230
|% -0,09
|
|Frank
|15,8411
|15,9366
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9343
|3,9540
|% -0,17
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-24,08
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-14,21
|
|Cumhuriyet
|6.221
|6.286
|-165,00
|
|Tam
|6.185
|6.344
|-146,24
|
|Yarım
|2.989
|3.069
|-70,74
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|-35,37
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,84
|