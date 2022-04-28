***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 12:11
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
2022/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024714
BIST
12:392.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,04
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
12:3914,8076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 14,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
12:3915,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
12:39898,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 898,88
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler12:37
|SKBNK
|1,21
|161.479.773
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|19.040.393
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.398.684
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|113.837.961
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|11.819.284
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|19.916.813
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|BMSCH
|8,03
|27.454.710
|% -6,30
|
|ACSEL
|44,86
|16.332.770
|% -5,40
|
|THYAO
|41,18
|2.720.112.457
|% 1,68
|
|GARAN
|15,07
|1.472.263.906
|% 0,67
|
|SISE
|18,15
|736.905.785
|% 1,85
|
|AKBNK
|9,24
|663.250.464
|% 0,98
|
|EREGL
|34,12
|620.896.369
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,23
|322.591.363
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,73
|437.828.504
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,21
|161.479.773
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,07
|601.027.428
|% 2,42
|
|GARAN
|15,07
|1.472.263.906
|% 0,67
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7993
|14,8080
|% 0,00
|
|Euro
|15,6197
|15,6368
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,4893
|18,5820
|% -0,17
|
|Frank
|15,1860
|15,2775
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9345
|3,9542
|% -0,03
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|3,05
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,57
|
|Cumhuriyet
|5.983
|6.073
|-21,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,60
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-11,91
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-5,95
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,21
|