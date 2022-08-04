***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.08.2022 17:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2022
Karar Sayısı
2022/36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051956
BIST
17:572.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 40,79
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:5717,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:5718,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1322
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3774
En Düşük
18,2123
17:571.030,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.030,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DARDL
|4,29
|272.512.187
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|556.122.730
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.553.030
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.277.596
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|161.133.797
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|157.573.937
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.708.123
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.001.997
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,30
|5.683.782.342
|% 0,55
|
|SISE
|23,80
|2.684.227.520
|% 2,23
|
|HEKTS
|38,24
|2.641.104.213
|% 7,66
|
|KARSN
|7,45
|1.712.174.266
|% 5,37
|
|SASA
|50,25
|1.376.595.676
|% 0,82
|
|TSKB
|3,08
|1.099.822.084
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,22
|903.221.523
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,05
|1.299.790.600
|% 2,64
|
|KARSN
|7,45
|1.712.174.266
|% 5,37
|
|ZOREN
|2,36
|399.914.772
|% 3,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9513
|17,9618
|% 0,19
|
|Euro
|18,3522
|18,3743
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,6573
|21,7660
|% -0,24
|
|Frank
|18,6575
|18,7699
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7611
|4,7850
|% 0,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|17,89
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,24
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.902
|6.966
|63,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,11
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|-1,44
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO