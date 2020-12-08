***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.12.2020 13:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892061
BIST
15:481.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:487,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:489,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0431
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:48468,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 468,89
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SELEC
|18,16
|275.959.713
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.677
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.406.001
|% 9,92
|
|NIBAS
|75,00
|20.986.943
|% -7,98
|
|BANVT
|37,34
|9.920.431
|% -7,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,03
|25.417.510
|% -6,02
|
|IDEAS
|11,59
|2.738.905
|% -6,00
|
|PETKM
|5,01
|3.798.106.419
|% -1,76
|
|SISE
|7,08
|1.754.056.427
|% 3,36
|
|KRDMD
|5,32
|1.660.429.122
|% 4,52
|
|SASA
|21,60
|1.416.506.149
|% 4,96
|
|DOHOL
|2,98
|1.242.856.510
|% 1,71
|
|PETKM
|5,01
|3.798.106.419
|% -1,76
|
|DOHOL
|2,98
|1.242.856.510
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,32
|1.660.429.122
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|583.730.350
|% 2,21
|
|SISE
|7,08
|1.754.056.427
|% 3,36
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8346
|7,8393
|% 0,38
|
|Euro
|9,4946
|9,5023
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,3765
|10,4285
|% -0,40
|
|Frank
|8,7588
|8,8116
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0795
|2,0899
|% 0,18
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,58
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,64
|48,64
|-0,15
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
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16:02SNPAM
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 766 adet işlem
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16:01SILVR
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 183, 208 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 21, 970.00 milyon TL de
-
16:00YYAPI
Yüzde 6.58 oranında artışla 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 429, 450 adet işlem
-
15:58EREGL
Yüzde 6.62 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 340, 020 adet işlem