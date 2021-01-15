***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.01.2021 15:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902605
BIST
15:401.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -16,26
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:407,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0673
|Açılış
|: 56,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 56,4200
|
7,4282
En Düşük
7,3521
15:409,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0359
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
9,0047
En Düşük
8,9346
15:406,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,02
|
|Önceki Kapanış
|: 6,06
|
6,12
En Düşük
5,99
BIST En Aktif Hisseler15:38
|PKENT
|1.076,90
|2.202.515
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|170.931.848
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|15.670.690
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.607.490
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.370.774.550
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,30
|1.548.592.188
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,48
|1.299.194.042
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|1.287.919.631
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.568.135
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,48
|1.299.194.042
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.568.135
|% -3,86
|
|SISE
|7,83
|2.370.774.550
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,59
|459.310.943
|% -3,05
|
|TSKB
|1,85
|430.102.609
|% -1,07
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4224
|7,4253
|% 0,87
|
|Euro
|8,9992
|9,0047
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0707
|10,1212
|% 0,20
|
|Frank
|8,3148
|8,3649
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9700
|1,9799
|% 0,68
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-0,42
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|5,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|7,53
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|3,64
|
|Çeyrek
|704
|720
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,91
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:50BUCIM
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 11.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 401, 576 adet işlem
-
15:49UTPYA
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 690 adet işlem
-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 58 kaybederek (% -1.22 ) 1, 660
-
15:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KOZAL, THYAO
-
15:48XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 22, 190.00 milyon TL de