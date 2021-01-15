***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.01.2021 15:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902609
BIST
15:401.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -16,26
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:407,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4282
En Düşük
7,3521
15:409,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
15:40440,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,98
|Açılış
|: 440,51
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKENT
|1.076,90
|2.202.515
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|170.931.848
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|15.670.690
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.607.490
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.370.774.550
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,30
|1.548.592.188
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,48
|1.299.194.042
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|1.287.919.631
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.568.135
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,48
|1.299.194.042
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.568.135
|% -3,86
|
|SISE
|7,83
|2.370.774.550
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,59
|459.310.943
|% -3,05
|
|TSKB
|1,85
|430.102.609
|% -1,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4231
|7,4282
|% 0,91
|
|Euro
|8,9988
|9,0042
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0707
|10,1212
|% 0,20
|
|Frank
|8,3148
|8,3649
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9700
|1,9799
|% 0,68
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-0,22
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55PINSU
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 332 adet işlem
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15:54TDGYO
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 734, 360 adet işlem
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 71 kaybederek (% -1.28 ) 1, 361
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15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MERIT, KERVN, INVEO, AGYO, PKENT, AYCES, BURVA, KRONT, SODSN
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15:53
POLTK, INVEO, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında