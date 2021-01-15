***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.01.2021 15:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902610
BIST
15:531.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,54
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:537,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0829
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:539,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:53440,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,34
|Açılış
|: 440,87
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:51
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.952.754
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|YESIL
|184,20
|61.517.069
|% 9,97
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.822.955
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.397.795.258
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,60
|1.567.088.283
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,49
|1.322.482.494
|% 0,40
|
|THYAO
|13,26
|1.297.256.304
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.156.096.364
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,49
|1.322.482.494
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,49
|1.156.096.364
|% -3,86
|
|SISE
|7,84
|2.397.795.258
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|462.432.303
|% -2,44
|
|TSKB
|1,86
|432.269.977
|% -0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4449
|7,4484
|% 1,19
|
|Euro
|9,0195
|9,0246
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,0739
|10,1244
|% 0,23
|
|Frank
|8,3209
|8,3710
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,77
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,39
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.917
|2.961
|8,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|7,53
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|3,64
|
|Çeyrek
|704
|720
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,87
|