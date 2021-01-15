***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.01.2021 15:54
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902608
BIST
17:551.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -20,33
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:557,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1267
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:559,0513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0830
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:55441,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,29
|Açılış
|: 441,82
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|69.813.066
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.973.104
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,81
|2.656.840.909
|% 1,03
|
|KOZAL
|113,90
|1.941.010.910
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.637.859.231
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.634.335.753
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.454.530.424
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.454.530.424
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.637.859.231
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|808.804.725
|% 1,07
|
|SISE
|7,81
|2.656.840.909
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,60
|532.611.137
|% -2,44
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4876
|% 1,72
|
|Euro
|9,0459
|9,0513
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,1403
|10,1911
|% 0,89
|
|Frank
|8,3760
|8,4265
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9866
|1,9966
|% 1,53
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,19
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|