***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.02.2021 11:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912622
BIST
12:531.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:537,2134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2134
En Düşük
7,1530
12:538,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1012
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8274
En Düşük
8,7148
12:53414,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,91
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:53
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|KRONT
|59,60
|19.051.726
|% -5,99
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|PETKM
|5,36
|1.164.167.749
|% 3,88
|
|THYAO
|13,13
|666.398.078
|% 2,34
|
|KARSN
|4,68
|666.219.201
|% -0,43
|
|SASA
|43,26
|601.727.965
|% 8,31
|
|KOZAL
|134,90
|527.828.143
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,34
|523.807.945
|% 3,08
|
|PETKM
|5,36
|1.164.167.749
|% 3,88
|
|IHLAS
|0,91
|139.531.371
|% 1,11
|
|KARSN
|4,68
|666.219.201
|% -0,43
|
|TSKB
|1,76
|198.705.229
|% 1,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2093
|7,2134
|% 0,61
|
|Euro
|8,8201
|8,8274
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% 0,59
|
|Frank
|7,9080
|7,9556
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9132
|1,9228
|% 0,38
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,08
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,46
|66,46
|0,28
|