***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.04.2022 15:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021928
BIST
15:252.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,91
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:2514,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0259
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:2515,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0499
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:25932,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,49
|Açılış
|: 932,87
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DAGHL
|19,29
|9.217.966
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.227.034
|% 9,95
|
|DEVA
|37,30
|125.347.058
|% 8,37
|
|IHEVA
|1,17
|30.882.875
|% 7,34
|
|YATAS
|15,70
|200.262.295
|% 7,17
|
|ISGYO
|11,07
|52.732.837
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.903.255
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.225.160
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,90
|37.483.540
|% -5,45
|
|GARAN
|14,36
|2.155.183.062
|% -0,42
|
|THYAO
|37,82
|1.905.461.565
|% 0,48
|
|KRDMD
|16,34
|1.905.204.078
|% 1,24
|
|YKBNK
|5,29
|1.554.871.144
|% 0,95
|
|TUPRS
|257,20
|1.546.200.159
|% 2,27
|
|ODAS
|2,51
|1.002.304.419
|% 5,46
|
|TSKB
|2,01
|674.367.169
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,29
|1.554.871.144
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,92
|787.937.433
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,85
|660.903.515
|% 1,85
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6565
|14,6587
|% 0,15
|
|Euro
|15,8319
|15,8408
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0370
|19,1324
|% 0,25
|
|Frank
|15,4652
|15,5583
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8989
|3,9185
|% 0,36
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,27
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|-21,89
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|-10,59
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,76
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38KLSYN
Yüzde 5.46 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 689, 705 adet işlem
-
15:37DEVA
Yüzde 7.67 oranında artışla 37.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 514, 115 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 79 artarak (% 0.53 ) 2, 820
-
15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TSKB, YKBNK
-
15:35XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 33, 247.00 milyon TL de