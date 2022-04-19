***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.04.2022 15:43
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021976
BIST
17:142.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,91
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:1414,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6723
En Düşük
14,6258
17:1415,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0559
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:14925,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,37
|Açılış
|: 925,01
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:14
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.613.081
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|271.468.174
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,12
|40.550.775
|% 9,04
|
|ISGYO
|11,07
|54.274.822
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.305.939
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.290.484
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.067.546
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.332.864
|% -9,37
|
|GARAN
|14,27
|3.122.941.220
|% -1,04
|
|THYAO
|37,76
|2.644.346.420
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,23
|2.485.652.811
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,25
|2.300.459.697
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,90
|1.985.030.111
|% 1,75
|
|ODAS
|2,50
|1.317.416.424
|% 5,04
|
|TSKB
|2,01
|916.521.710
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,25
|2.300.459.697
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,90
|1.006.106.526
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.405.756.185
|% 2,38
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6644
|14,6723
|% 0,24
|
|Euro
|15,8399
|15,8499
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,0138
|19,1092
|% 0,13
|
|Frank
|15,4360
|15,5290
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8993
|3,9189
|% 0,37
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,89
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,29
|