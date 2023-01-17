***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.01.2023 10:51
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102754
BIST
11:385.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,39
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
11:3818,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
11:3820,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0292
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
11:381.154,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.154,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler11:38
|PCILT
|32,78
|33.811.554
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|18.000.149
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|29.289.176
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|105.579.826
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|136.460
|% 9,98
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|POLTK
|1.557,20
|24.402.253
|% -5,05
|
|MSGYO
|7,08
|16.685.608
|% -4,71
|
|EPLAS
|37,58
|4.276.029
|% -3,64
|
|TNZTP
|13,47
|182.630.784
|% -3,51
|
|EREGL
|41,26
|4.503.536.192
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,08
|4.472.666.318
|% 6,08
|
|THYAO
|144,10
|3.280.041.654
|% -0,21
|
|TUPRS
|551,70
|2.090.015.391
|% 2,11
|
|ASELS
|58,50
|1.776.268.590
|% 0,95
|
|KRDMD
|20,08
|4.472.666.318
|% 6,08
|
|EKGYO
|8,34
|1.579.075.689
|% 1,96
|
|EREGL
|41,26
|4.503.536.192
|% 0,59
|
|YKBNK
|9,64
|906.888.300
|% -0,92
|
|PETKM
|18,46
|1.418.195.401
|% 0,87
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7897
|18,7943
|% 0,05
|
|Euro
|20,3556
|20,3620
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8929
|23,0077
|% 0,22
|
|Frank
|20,2597
|20,3818
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,02
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.819
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.810
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,30
|