***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.02.2023 14:11
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk değeri güncelleme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117529
BIST
15:495.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,52
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:4918,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:4920,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0248
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:491.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.666.431
|% 9,99
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|ALFAS
|221,60
|53.636.950
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.751.984
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|119,00
|795.069.709
|% -6,67
|
|NIBAS
|22,70
|255.360.117
|% -6,43
|
|KRDMD
|22,74
|5.529.379.052
|% 3,55
|
|EREGL
|44,68
|4.148.345.959
|% 1,45
|
|THYAO
|144,30
|4.049.902.890
|% 0,63
|
|OYAKC
|49,10
|3.732.876.168
|% 1,61
|
|AKBNK
|17,43
|2.874.951.568
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,74
|5.529.379.052
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,41
|1.887.819.979
|% -1,52
|
|AKBNK
|17,43
|2.874.951.568
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.419.019.836
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.269.370.562
|% -0,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8844
|% -0,01
|
|Euro
|20,0556
|20,0616
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7803
|22,8945
|% 0,34
|
|Frank
|20,0614
|20,1822
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.462
|7.516
|-57,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|1,27
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:03ADEL
Yüzde 7.44 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 750 adet işlem
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16:02XU100
Endeks 5, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 60, 890.00 milyon TL de
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16:01TERA
Yüzde 8.06 oranında artışla 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 804 adet işlem
-
16:00AYEN
Yüzde 5.31 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 372 adet işlem
-
15:58SANKO
Yüzde 9.02 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 696, 092 adet işlem