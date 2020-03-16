***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:58
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829210
BIST
13:1589.705
En Yüksek
|Değişim
|: -6,17%
|| -5.900,14
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:156,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0542
|Açılış
|: 6,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:157,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0990
|Açılış
|: 7,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:15311,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,41
|Açılış
|: 311,80
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|51.149.712
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|8.896.469
|% 6,60
|
|VKING
|3,72
|5.054.724
|% 4,20
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AVISA
|12,69
|278.226
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.022.693
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.398.184
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|218.086
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.119.936
|% -10,00
|
|ASELS
|23,62
|351.019.042
|% -7,23
|
|THYAO
|8,54
|281.794.090
|% -6,56
|
|GARAN
|8,39
|270.580.553
|% -6,88
|
|ECILC
|3,73
|153.543.536
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,11
|94.514.851
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|73.324.366
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,89
|50.421.352
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,11
|94.514.851
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|49.003.034
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.869.324
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8238
|7,8630
|% 0,98
|
|Frank
|6,7528
|6,7935
|% 1,91
|
|Riyal
|1,6952
|1,7037
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|-8,59
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,94
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,23
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|13,17
|13,22
|-1,53
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,24
|31,24
|-2,61
|