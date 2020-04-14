***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 10:12
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837716
BIST
15:5598.015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.616,74
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:556,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:557,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:55377,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,84
|Açılış
|: 377,84
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.967.755
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|187.230.969
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|133.562.850
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.904.196
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|ASELS
|26,26
|1.327.248.146
|% 5,29
|
|GARAN
|8,62
|757.939.414
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,25
|646.659.428
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|161.906.537
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.158.170
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,03
|245.785.570
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5248
|8,5675
|% 1,02
|
|Frank
|7,0413
|7,0837
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|16,39
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,51
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,60
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|620
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|31,12
|31,12
|-0,62
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