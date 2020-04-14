***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:18
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837787
BIST
15:3498.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.614,69
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:346,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:347,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0747
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:34377,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,93
|Açılış
|: 377,93
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,15
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.090.326
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|14.217.337
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.933.050
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,94
|30.042.322
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|IHEVA
|2,36
|114.364.842
|% -8,17
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.399.535.641
|% 5,59
|
|ASELS
|26,12
|1.166.573.077
|% 4,73
|
|GARAN
|8,64
|694.474.849
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,40
|580.676.903
|% 9,64
|
|GSRAY
|2,64
|431.681.035
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|431.681.035
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,11
|158.516.155
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,61
|88.348.406
|% 1,67
|
|THYAO
|10,76
|1.399.535.641
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,05
|227.642.177
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5143
|8,5570
|% 0,90
|
|Frank
|7,0357
|7,0781
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8009
|1,8100
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|17,09
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.471
|27,10
|
|Tam
|2.479
|2.543
|28,00
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|13,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|-0,29
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