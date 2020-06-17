***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 14:21
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851540
BIST
15:22111.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 61,18
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:226,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
15:227,7070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:22378,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,46
|Açılış
|: 379,00
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|201.863.433
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.746.134
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.652.994
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.058.353
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.964.135
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|7.751.380
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|42.218.178
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|32.641.114
|% -9,80
|
|ECILC
|6,36
|900.297.451
|% 4,26
|
|ASELS
|32,18
|548.186.025
|% -1,05
|
|GARAN
|8,15
|532.321.254
|% -0,73
|
|THYAO
|12,55
|345.283.237
|% -0,16
|
|GUSGR
|4,36
|341.745.508
|% 2,83
|
|IEYHO
|0,84
|272.355.873
|% -6,67
|
|IHLAS
|0,82
|165.388.230
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|311.194.719
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|323.312.244
|% 0,47
|
|ECILC
|6,36
|900.297.451
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6294
|% 0,02
|
|Frank
|7,1905
|7,2338
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-6,96
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-1,90
|
|Tam
|2.531
|2.544
|-5,70
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-0,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,67
|40,67
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:33PKART
Yüzde 4.60 oranında artışla 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 857, 455 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 110, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 10, 953.00 milyon TL de
-
15:31YKSLN
Yüzde 6.56 oranında artışla 9.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 252, 079 adet işlem
-
15:30SAFKR
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 137 adet işlem
-
15:28VAKKO
Yüzde 4.15 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 113, 456 adet işlem