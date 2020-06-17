***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 15:14
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851570
BIST
15:22111.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 62,98
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:226,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
15:227,7070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:22378,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,47
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.746.119
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.622.195
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.056.232
|% 9,92
|
|DAGI
|4,77
|14.752.158
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.859.758
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|7.724.393
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|42.012.238
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|32.431.843
|% -9,80
|
|ECILC
|6,35
|898.750.522
|% 4,10
|
|ASELS
|32,18
|540.398.402
|% -1,05
|
|GARAN
|8,16
|530.260.705
|% -0,61
|
|THYAO
|12,54
|343.416.645
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,37
|339.252.548
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,84
|272.355.873
|% -6,67
|
|IHLAS
|0,82
|165.324.231
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|309.666.627
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|323.095.660
|% 0,47
|
|ECILC
|6,35
|898.750.522
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5839
|8,6270
|% -0,01
|
|Frank
|7,1925
|7,2358
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-8,37
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-2,70
|
|Tam
|2.530
|2.543
|-6,60
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,44
|
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